Маккейн посоветовал Трампу покаяться перед американцами, если он виновен в сговоре с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп может рассчитывать на прощение американского народа, если повиниться в сговоре с Россией в ходе предвыборной кампании прошлого года, если такой сговор имел место. Такую рекомендацию высказал в эфире телекомпании CNN сенатор Джон Маккейн (республиканец от штат Аризона), который одновременно сравнил непрекращающиеся публикации американских СМИ на этот счет со сценарием "низкопробного фильма".

"Выскажись обо всем и, если необходимо, извинись. Американцы - это очень великодушный народ", - подчеркнул Маккейн, отвечая на вопрос, какой совет он даст Трампу в свете публикации газеты Washington Post (WP). "Мы (американцы) не надеемся всегда и везде встречать идеальных людей, и мы являемся всепрощающим народом", - добавил он.

WP в понедельник сообщила со ссылкой на неназванных действующих и отставных официальных лиц США, что Трамп обращался в марте к директору Национальной разведки Дэниелу Коутсу и главе Агентства национальной безопасности (АНБ) адмиралу Майклу Роджерсу с просьбой публично заявить об отсутствии каких бы то ни было доказательств сговора между ним и Россией на прошлогодних выборах. Окружение американского лидера отказалось подтвердить или опровергнуть изложенные в статье сведения.

Маккейн назвал Коутса "очень прямолинейным человеком" и высказался против преждевременных выводов. Сенатор также сравнил появление этой и других схожих публикаций с непрерывной "поступью сороконожки". С точки зрения законодателя, такой поток новостей "поглощает все внимание" и отвлекает от действительно важных для национальной безопасности США вопросов.

Ранее предыдущий директор национальной разведки США Джеймс Клэппер неоднократно подтверждал, что нет никаких свидетельств, указывающих на возможный сговор между избирательным штабом Трампа и Москвой. Судя по новой публикации, Трамп хотел, чтобы нынешнее руководство спецслужб США подкрепило подобного рода заявления и усилило таким образом его позиции в свете продолжающих звучать в Вашингтоне утверждений о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских выборов. Тем не менее "Коутс и Роджерс отказались выполнить" просьбу Трампа, утверждала WP.