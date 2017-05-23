Белый дом: у Трампа не было сговора с РФ и он не раскрывал источники разведки

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Прошедшие во вторник в Конгрессе США слушания показали, что между президентом Дональдом Трампом и российскими властями не было никакого сговора. Об этом заявил представитель Белого дома.

"Прошедшие этим утром слушания подтвердили то, о чем мы говорим все время: несмотря на длящееся уже год расследование, до сих пор нет никаких доказательств какого-либо сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа", - сказал он. Кроме того, слушания показали, что "президент никогда не подвергал угрозе источники разведывательной информации и не делился ею".

"И даже директор ЦРУ времен (президентства Барака) Обамы считает, что утечки засекреченных сведений "ужасают", а виновные должны быть "обнаружены и пойманы", - резюмировали в Белом доме.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая на слушаниях в спецкомитете Палаты представителей Конгресса по разведке отметил, что утечка секретной развединформации наносит ущерб американской национальной безопасности. "Я думаю, что несанкционированная публикация секретных данных в любом случае наносит ущерб нашей национальной безопасности, ставит под угрозу силы и средства нашей разведки. Это необходимо прекратить. В отношении фактов (утечки данных) необходимо провести расследование", - отметил он.