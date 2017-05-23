Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: у Трампа не было сговора с РФ и он не раскрывал источники разведки

Международная панорама
23 мая, 22:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В Белом доме также отметили, что президент никогда не подвергал угрозе источники разведывательной информации и не делился ею

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Прошедшие во вторник в Конгрессе США слушания показали, что между президентом Дональдом Трампом и российскими властями не было никакого сговора. Об этом заявил представитель Белого дома.

"Прошедшие этим утром слушания подтвердили то, о чем мы говорим все время: несмотря на длящееся уже год расследование, до сих пор нет никаких доказательств какого-либо сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа", - сказал он. Кроме того, слушания показали, что "президент никогда не подвергал угрозе источники разведывательной информации и не делился ею".

"И даже директор ЦРУ времен (президентства Барака) Обамы считает, что утечки засекреченных сведений "ужасают", а виновные должны быть "обнаружены и пойманы", - резюмировали в Белом доме.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая на слушаниях в спецкомитете Палаты представителей Конгресса по разведке отметил, что утечка секретной развединформации наносит ущерб американской национальной безопасности. "Я думаю, что несанкционированная публикация секретных данных в любом случае наносит ущерб нашей национальной безопасности, ставит под угрозу силы и средства нашей разведки. Это необходимо прекратить. В отношении фактов (утечки данных) необходимо провести расследование", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Роджера Мура
2
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
3
Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении
4
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
5
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
6
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама