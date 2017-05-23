Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В состав конституционной ассамблеи Венесуэлы войдут 540 человек

Международная панорама
23 мая, 22:42 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Этот орган, который еще предстоит избрать, может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал количество членов конституционной ассамблеи (КА). Как заявил глава государства, в ее состав войдут 540 человек. Этот орган, который еще предстоит избрать, может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

"Есть два пути: тех, кто как мы хочет мира, и мы пойдем выборным и соответствующим конституции путем к КА, и тех, кто хочет насилия, - цитирует главу государства электронная версия газеты "Насьональ". - Мы должны голосовать, мы должны выиграть". Голосование будет проводиться по территориальному и секторальному принципу.

Решение Мадуро о созыве КА, принятое в начале мая, обострило кризисную ситуацию в стране, которую с начала апреля сотрясают антиправительственные манифестации. По подсчетам оппозиции, в ходе них погибли свыше 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тысячи человек, из них около тысячи до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Роджера Мура
2
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
3
Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении
4
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
5
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
6
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама