В состав конституционной ассамблеи Венесуэлы войдут 540 человек

МЕХИКО, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал количество членов конституционной ассамблеи (КА). Как заявил глава государства, в ее состав войдут 540 человек. Этот орган, который еще предстоит избрать, может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

"Есть два пути: тех, кто как мы хочет мира, и мы пойдем выборным и соответствующим конституции путем к КА, и тех, кто хочет насилия, - цитирует главу государства электронная версия газеты "Насьональ". - Мы должны голосовать, мы должны выиграть". Голосование будет проводиться по территориальному и секторальному принципу.

Решение Мадуро о созыве КА, принятое в начале мая, обострило кризисную ситуацию в стране, которую с начала апреля сотрясают антиправительственные манифестации. По подсчетам оппозиции, в ходе них погибли свыше 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тысячи человек, из них около тысячи до сих пор остаются под стражей.