США хотели бы ассигновать на программы ПРО в 2018 году почти $8 млрд

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация планирует выделить из бюджета на реализацию различных программ противоракетной обороны (ПРО) в 2018 финансовом году $7,9 млрд. Эта цифра на $379 млн превышает аналогичный показатель текущего финансового года. Такие данные содержатся в обнародованном проекте бюджета Агентства по ПРО vинистерства обороны США.

Как сообщил на специальном брифинге для журналистов директор по операциям Агентства по ПРО Гэри Пеннетт, на программу уничтожения ракет на промежуточной стадии полета с применением перехватчиков шахтного базирования на Аляске и в Калифорнии в будущем году предполагается ассигновать $1,5 млрд. При этом к концу текущего календарного года число таких противоракет, как уже объявлялось ранее, намечается довести до 44 с нынешних 36, подтвердил Пеннетт.

Кроме того, продолжал он, Пентагон хочет израсходовать в 2018 году $5 млн на исследование вопроса о целесообразности размещения на атлантическом побережье США станции радиолокационного слежения данной программы и $21 млн - на начало создания аналогичного объекта на Гавайских островах. В соответствии с имеющимися замыслами на Гавайях такой радар должен быть установлен к 2023 году, уточнил специалист.