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Сын Порошенко после критики отца надел патриотическую футболку

Международная панорама
23 мая, 23:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

Ранее в интернете разгорелся скандал после появления 15-летнего сына украинского президента Петра Порошенко в футболке с надписью Russia

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Младший сын президента Украины Михаил Порошенко после критики отца пришел на запись утренней программы, которую ведет его мать Марина Порошенко, в футболке с надписью Ukraine. Запись этой программы на телеканале "Украина" появилась в соцсетях.

Ранее в интернете разгорелся скандал после появления 15-летнего сына украинского президента Петра Порошенко в футболке с надписью Russia. Этот снимок был загружен в Instagram одногруппника сына Порошенко по Конкорд колледжу в Англии. Сам Порошенко осудил сына за футболку с "Россией" и пояснил, что это был вертеп на природе. Он также подчеркнул, что провел серьезный разговор с сыном на эту тему.

"Я раньше не видел эту фотографию, она из приватного Instagram. Она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп на природе. Кто-то нарядился чертом, кто-то надел футболку с "Россией", - сказал президент. "Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял", - пояснил Порошенко, выступая на большой пресс-конференции в Киеве 14 мая.

 Кроме Михаила, в спортивной телепрограмме первой леди страны на канале "Украина", который принадлежит Ринату Ахметову, участвовали его сестры Евгения и Александра. Президент, комментируя появление Марины Порошенко в эфире телеканала, заявил, что она с ним не советовалась. 

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