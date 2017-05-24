МИД Венгрии: США не хотят договариваться о будущем университета Сороса в Будапеште

ВЕНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Правительство Венгрии заинтересовано в достижении соглашения с США для регламентации будущей образовательной деятельности Центральноевропейского университета в Будапеште, но американские власти не проявляют интереса в поддержку этого процесса. Об этом заявило министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии в ответ на заявление Госдепартамента США.

"Главный венгерский переговорщик, специальный посланник Криштоф Альтус, назначенный премьер-министром, более трех недель ожидает официального ответа о графике переговоров, который он предложил американской стороне. Пресс-релиз (Госдепартамента - прим. корр.) далек от официального дипломатического ответа. Венгерское правительство заинтересовано в достижении соглашения, но, к сожалению, правительство США не демонстрирует поддержку этого процесса, - говорится в заявлении МИД страны, поступившем в ТАСС. - Это вызывает сожаление, особенно в свете того факта, что в течение последних десятилетий венгерское и американское правительства в трех отдельных случаях сумели заключить соглашения в сфере образования".

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что "Венгрия не угрожает академической свободе и независимости университетов". "Закон о высшем образовании никого не дискриминирует, против него не выдвигали никаких возражений ни китайские, ни малайзийские, ни тайские вузы, которые тоже затронуты новой поправкой, даже послы затронутых стран не высказывали возражения", - добавили в МИД и подчеркнули, что "два из трех университетов США проявили желание сотрудничать и добиваться согласия по вопросу нового законодательства".

Госдепартамент в своем заявлении ранее "настоятельно призвал правительство Венгрии приостановить реализацию закона о высшем образовании и поправок к нему, которые предусматривают дискриминационные и обременительные требования к аккредитованным в США вузам в Венгрии и ставят под угрозу их академическую свободу и независимость".

Закон об образовании

Власти Венгрии приняли в апреле новую редакцию закона о высшем образовании, которая ужесточает требования к действующим в стране иностранным вузам и колледжам. По закону все зарубежные высшие учебные заведения смогут работать на территории Венгрии только на основе межправительственного соглашения со страной-учредителем, они также должны вести образовательную деятельность в странах-учредителях. Оппоненты и критики венгерского правительства увидели в этом законодательном шаге стремление прекратить работу Центральноевропейского университета, основанного в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. Этот вуз действует исключительно в Венгрии.

Министерство трудовых ресурсов неоднократно заявляло, что правительство не собирается закрывать иностранные вузы, включая Центральноевропейский университет. Минтруда разъяснило, что поправки в закон помогут обеспечить работу всех университетов по единым правовым стандартам и не подразумевают закрытия университета Сороса, который сможет беспрепятственно продолжить свою деятельность, как только власти Венгрии и США достигнут дополнительного соглашения.