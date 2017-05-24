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Жительница Калифорнии арестована в США за передачу КНР космических технологий

Международная панорама
24 мая, 2:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Если 32-летняя уроженка КНР будет признана виновной, ей может грозить до 150 лет тюремного заключения

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Жительница американского штата Калифорния арестована в США за незаконную передачу Китаю ряда американских космических технологий. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении министерства юстиции США.

32-летняя Сы Чэнь, являющаяся уроженкой КНР и проживающая в калифорнийской Помоне, также обвиняется в сговоре, отмывании денег и лжесвидетельствовании. Она была арестована во вторник.

Согласно данным следствия, женщина в период с марта 2013 года по декабрь 2015 года, используя поддельные документы, приобретала и без надлежащей лицензии отправляла в Китай оборудование, используемое, в частности, в космической и оборонной промышленности США.

По сведениям прокуратуры, в КНР у арестованной были сообщники. За свою незаконную деятельность Сы Чэнь предположительно получала деньги, которые переводились на банковский счет, открытый одним из членов ее семьи в Китае.

"Мы продолжим привлекать к ответственности тех, кто переправляет за рубеж товары, которые могут навредить нашей национальной безопасности в случае, если они окажутся в руках злоумышленников", - приводит минюст слова исполняющей обязанности федерального прокурора в Центральном округе Калифорнии Сандры Браун.

Как сообщили в прокуратуре, в случае если Сы Чэнь признают виновной, ей может грозить до 150 лет тюремного заключения.

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