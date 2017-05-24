Еще один член Верховного суда Венесуэлы выступил против Конституционной ассамблеи

МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Член Верховного суда (ВС) Венесуэлы Марисела Годой во вторник выступила против решения президента Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею (КА). Об этом сообщила газета Naсional.

По мнению Годой, изменить основной закон хочет "маленькая группа", члены которой "не представляют страну".

"Они швырнули в мусор фразу Уго Чавеса о том, что "нельзя изменить ни одной запятой, ни одной буквы в конституции, не спросив народ", - сказала Годой. Первым судьей ВС, выразившим несогласие с планами президента, стал Данило Антонио Мохика Монсальво. По его мнению, созыв КА не поможет найти выход из охватившего страну кризиса.

Схожую точку зрения ранее высказала и генеральный прокурор Луиса Ортега Диас. "В настоящее время я без малейшего страха поддерживаю генерального прокурора", - отметила Годой в связи с этим.

Во вторник Мадуро объявил, что в состав КА "войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Еще 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели. Венесуэльский парламент, контролируемый оппозицией, отказался признавать решение о созыве КА и призвал к продолжению мирных протестов до тех пор, пока власти не начнут соблюдать конституцию.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. По подсчетам оппозиции, в ходе них погибли свыше 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тысячи человек, из них около тысячи до сих пор остаются под стражей.