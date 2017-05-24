В Японию прибыли четыре американских беспилотника-шпиона Global Hawk

ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Четыре американских беспилотных летательных аппарата Global Hawk прибыли на базу ВВС США Иокота, которая находится в черте японской столицы. Один из них был продемонстрирован журналистам, передает информационное агентство Kyodo.

Вскоре, по его данным, на Иокоту прибудет и пятый Global Hawk. Все они переброшены с базы ВВС США Андерсен на острове Гуам из-за угрозы тайфунов и будут находиться в Японии до октября. Как полагают, эти беспилотники с размахом крыльев 40 метров, способные вести разведку с высоты более 15 тыс. метров, будут использоваться для слежения за КНДР.

Для их обслуживания в Японию переброшены также более 100 американских специалистов.

В 2014 и 2015 годах США уже размещали такие беспилотники на временной основе на американской базе Мисава в префектуре Аомори на севере главного острова страны Хонсю. ВВС Японии также планируют закупить в США после 2020 года три Global Hawk, которые будут также дислоцированы на базе Мисава.