Сирийские саперы обезвреживают с помощью российского снаряжения до 100 предметов в сутки

АЛЕППО /Сирия/, 24 мая. /ТАСС/. Сирийские саперы, работающие в провинции Алеппо, обезвреживают с использованием российской экипировки и снаряжения около ста фугасов, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов за сутки, сообщил журналистам командир подразделения, лейтенант сирийской армии Мухаммад Язан.

"Все мои подчиненные прошли обучение в Международном противоминном центре (в Сирии - прим. ТАСС) и в совершенстве владеют методами и способами обнаружения и нейтрализации взрывоопасных предметов, в том числе и фугасов большой мощности. Предоставленное российскими коллегами специальное оборудование и снаряжение многократно увеличивают эффективность нашей работы", - сказал Язан в ходе разминирования населенного пункта Аран в восточной части провинции Алеппо.

"Саперы с помощью оборудования российского производства за сутки обезвреживают в среднем до сотни фугасов, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов", - уточнил он.

Офицер продемонстрировал журналистам фугас предположительной мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте, обезвреженный его подчиненными накануне. Оснащенный датчиком вибрации боеприпас мог сработать от проезжающего неподалеку автомобиля. Еще одна опасная находка была обнаружена под лестницей в оставленном жильцами доме. Замаскированный в мусорном ведре фугас был установлен на неизвлекаемость. Как отметил Язан, российское снаряжение и защитные костюмы позволяет саперам чувствовать себя в безопасности при обнаружении и ликвидации подобных фугасов и выполнять необходимые работы "с ювелирной точностью".

Аран, в котором до начала боевых действий на территории Сирии проживали около 8 тыс. человек, был освобожден бойцами сирийской армии полмесяца назад, однако вселяться в оставленные некогда жителями дома по-прежнему опасно. Сейчас в этом населенном пункте проживают около 1,5 тыс. человек. Местные земледельцы с нетерпением ждут окончания военными работы, поскольку приступить к обработке полей и ждать возвращения родных и близких можно только после разрешения сирийских саперов.