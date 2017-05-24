Инвесторы Бельгии хотят доказать Трампу, что Брюссель - не "адская дыра"

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Бельгийские застройщики, инвесторы и продавцы недвижимости хотят доказать президенту США Дональду Трампу, что Брюссель является настоящим раем, а не "адской дырой", как он заявил в одном из своих интервью во время избирательной кампании, комментируя ситуацию повышенной террористической угрозы в этом городе.
Об этом сообщил местный телеканал VRT.
По его данным, крупные бельгийские девелоперы специально перед визитом Трампа в Брюссель обнародовали масштабный план инвестиций и проектов для проблемной коммуны Моленбек, многие жители которой - выходцы из Марокко. Она известна тем, что там жили смертники, устроившие теракты в Париже 13 ноября 2015 года. Именно из-за плохой репутации этой коммуны Трамп и назвал Брюссель "адской дырой".
"Поезжайте в Брюссель. Я был там давно, 20 лет назад. Все было так красиво. Но сейчас это как жить в адской дыре", - сказал он тогда.
Теперь практически все средства массовой информации Бельгии отмечают с сарказмом, что та самая "адская дыра" готова приветствовать американского президента и показать, что "здесь все-таки жить можно". Тот же сигнал намерены донести и инвесторы, по плану которых в Моленбеке будет построено 450 новых домов, апартаментов, школ, детских садов, офисов и магазинов. Их лозунг - "Моленбек - это не адская дыра, а самый настоящий рай".
По мнению представителей бизнеса, у этой коммуны, которая создает всему Брюсселю плохую репутацию во всем мире, прекрасное будущее. "Моленбек борется с плохим имиджем. Но те, кто попробуют взглянуть глубже, увидят потенциал этой коммуны. Люди судят по публикациям в СМИ, но мы хотим показать другой имидж Моленбека. Мы правда верим, что эту коммуну ждет прекрасное будущее", - отмечают они.
Более того, эти компании намерены проводить туры с гидами для потенциальных инвесторов и покупателей, чтобы показать им "реальную картину, которая отличается от созданного негативного имиджа". "Моленбек может многое предложить, и цены здесь ниже, чем в других районах Брюсселя", - подчеркнули в бельгийских бизнес-кругах.
Трамп прибудет в Брюссель 25 мая, чтобы принять участие в саммите НАТО, а также провести переговоры с руководством Евросоюза.