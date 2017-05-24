СМИ: около 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Манчестере

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ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Около 20 человек, госпитализированных после теракта на стадионе в Манчестере, находятся в критическом состоянии.
Об этом заявил в интервью Би-би-си глава управления здравоохранения и социальной защиты графства Большой Манчестер Джон Раус.
"Мы имеем дело с ранениями жизнеобеспечивающих органов, с потенциально утраченными конечностями, с (попавшими в организм) чужеродными объектами, то есть всеми теми чудовищными травмами, которые можно ожидать от того события, которое произошло", - информировал он. По словам Рауса, пострадавшим обеспечен круглосуточный уход со стороны медицинского персонала.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами взрыва стали 22 человека. Произошедшее квалифицировано как теракт, а его исполнителем, по данным полиции, стал 22-летний смертник Салман Абеди.