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СМИ: около 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Манчестере

Международная панорама
24 мая, 10:57 дата обновления: 24 мая, 11:36 UTC+3 ЛОНДОН 24, мая. /ТАСС

Увеличилось также число пострадавших, которым потребовалась помощь медиков

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© Peter Byrne/PA via AP

 

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Около 20 человек, госпитализированных после теракта на стадионе в Манчестере, находятся в критическом состоянии.

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Об этом заявил в интервью Би-би-си глава управления здравоохранения и социальной защиты графства Большой Манчестер Джон Раус.

"Мы имеем дело с ранениями жизнеобеспечивающих органов, с потенциально утраченными конечностями, с (попавшими в организм) чужеродными объектами, то есть всеми теми чудовищными травмами, которые можно ожидать от того события, которое произошло", - информировал он. По словам Рауса, пострадавшим обеспечен круглосуточный уход со стороны медицинского персонала.

Он также сообщил, что на излечении в больницах Манчестера сейчас находятся 64 пострадавших в результате теракта, включая тех, кто самостоятельно добрался до медицинских учреждений с места трагедии.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами взрыва стали 22 человека. Произошедшее квалифицировано как теракт, а его исполнителем, по данным полиции, стал 22-летний смертник Салман Абеди.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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