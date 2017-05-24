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Верховная рада ратифицировала соглашение с НАТО по охране секретной информации

Международная панорама
24 мая, 11:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, мая. /ТАСС

Положения договоренностей распространяются на всю информацию со следующими уровнями ограничения доступа - "Для служебного пользования", "Секретно" и "Совершенно секретно"

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КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Верховная рада одобрила ратификацию административных договоренностей с НАТО, которые детализируют процедуры взаимной охраны информации с ограниченным доступом, предусмотренные Соглашением о безопасности между Украиной и НАТО от 1995 года. Документ поддержал 231 депутат при 226 минимально необходимых.

"Договоренности обеспечивают равноправный, партнерский характер взаимоотношений в процессе информационного обмена и обязывают стороны принимать необходимые меры для охраны полученной в ходе сотрудничества информации с ограниченным доступом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту о ратификации.

Положения договоренностей распространяются на всю информацию со следующими уровнями ограничения доступа - "Для служебного пользования", "Секретно" и "Совершенно секретно".

Соглашение по охране информации с ограниченным доступом было подписано между Службой безопасности Украины и НАТО осенью 2016 года. Его отсутствие являлось одним из препятствий для Украины в получении статуса особого партнера альянса.

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