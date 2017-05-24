НАТО может присоединиться к американской коалиции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Саммит НАТО 25 мая в Брюсселе обсудит возможность присоединения альянса к американской коалиции в Сирии. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса.

"Мы обсуждаем, должна ли НАТО стать членом коалиции", - сказал он, отметив, что этот вопрос будет поднят на саммите.

Столтенберг также заявил, что альянс не обсуждает возможности участия в боевых операциях коалиции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запращена в России) в Сирии и Ираке.

"Этого нет в повестке дня, мы не обсуждаем возможность участия в боевых операциях", - сказал генсек.