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НАТО может присоединиться к американской коалиции в Сирии

Международная панорама
24 мая, 12:38 дата обновления: 24 мая, 12:51 UTC+3 Ася Арутюнян, Денис Дубровин

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что этот вопрос будет поднят на саммите

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Саммит НАТО 25 мая в Брюсселе обсудит возможность присоединения альянса к американской коалиции в Сирии. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса.

"Мы обсуждаем, должна ли НАТО стать членом коалиции", - сказал он, отметив, что этот вопрос будет поднят на саммите.

Столтенберг также заявил, что альянс не обсуждает возможности участия в боевых операциях коалиции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запращена в России) в Сирии и Ираке.

"Этого нет в повестке дня, мы не обсуждаем возможность участия в боевых операциях", - сказал генсек.

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