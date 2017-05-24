Столтенберг: присутствие США в Европе не отменяет увеличения военных расходов НАТО

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Увеличение военного присутствия США в Европе не отменяет необходимости увеличения военных расходов европейских стран НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО 25 мая.

"Мы всегда обменивались разведданными между странами НАТО и собираемся даже расширить эту практику", - сказал он. "Я полностью доверяю всем союзникам (странам - членам НАТО - прим. ТАСС) в том, что они умеют правильно обращаться с разведданными. Обмен разведывательной информацией - это одно из ключевых направлений работы альянса", - сказал он.

Генсек также отметил, что страны НАТО не планируют обсуждать на саммите усиление присутствия в Восточной Европе.

"Мы выполняем решения, которые были приняты на саммите в Уэльсе и на саммите в Варшаве. Я не ожидаю никаких новых запросов для дополнительных мер", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

НАТО завершит развертывание четырех многонациональных батальонов на востоке альянса к июню, их численность составляет до 1,5 тысячи человек в каждом. Помимо этого в Румынии альянс создает сводную учебную бригаду.

Об обмене разведданными внутри организации

Страны - члены НАТО расширят практику обмена разведданными внутри альянса, заявил Столтенберг.

"Мы всегда обменивались разведданными между странами НАТО и собираемся даже расширить эту практику", - сказал он.

Черногория станет членом НАТО в начале июня

Черногория станет полноправным 29-м членом НАТО в начале июня. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО 25 мая.

"Страны НАТО завершают процесс ратификации протокола о вступлении Черногории. Мы поприветствуем на саммите премьер-министра этой страны, ожидаем, что она станет 29-м членом НАТО в начале июня", - сказал он.

О талибах

Столтенберг заявил, что НАТО не имеет доказательств, подтверждающих сообщения о поддержке Россией талибов в Афганистане.

"Мы видели сообщения, но не нашли доказательств прямой поддержки Россией", - сказал он.

О "вмешательстве РФ" в выборы в США

Генсек альянса также отметил, что дебаты в США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента не влияют на работу НАТО.