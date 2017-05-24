Митингующие ветераны МВД перекрыли улицу у здания кабмина Украины

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Около 500 ветеранов Министерства внутренних дел (МВД) Украины требуют от правительства пересчета пенсий и восстановления льгот.

Участники пикета, перекрывшие улицу Грушевского рядом с кабинетом министров, представляют практически все регионы Украины, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Акцию организовала Социал-демократическая партия. В руках протестующих плакаты - "Украинцам - европейские пенсии", "Где средства для пересчета пенсий", "11,5 млн пенсионеров Порошенко и Гройсман посадили на хлеб".

Как сообщил глава партии, депутат Верховной рады Сергей Каплин, митингующие намерены провести также акцию у здания Верховной рады. "Мы требуем встречи с руководством правительства и парламента, которые должны по требованию пенсионеров пересчитать выплаты и внимательно отнестись к их просьбам и инициативам по социальному обеспечению", - отметил он. Кроме того, по словам Каплина, пенсионеры МВД настаивают на создании специального органа, который бы занимался их соцзащитой.

Депутат раскритиковал политику правительства Украины в пенсионном вопросе и обвинил его в слепом следовании требованиям Международного валютного фонда (МВФ). "Главное требование МВФ - заморозить пенсии, ужесточить соцвыплаты. Фонд против повышения пенсий. Эта политика недопустима", - сказал Каплин.