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Митингующие ветераны МВД перекрыли улицу у здания кабмина Украины

Международная панорама
24 мая, 12:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, мая. /ТАСС

Собравшиеся также намерены провести акцию у здания Верховной рады

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Здание кабинета министров Украины

Здание кабинета министров Украины

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Около 500 ветеранов Министерства внутренних дел (МВД) Украины требуют от правительства пересчета пенсий и восстановления льгот.

Участники пикета, перекрывшие улицу Грушевского рядом с кабинетом министров, представляют практически все регионы Украины, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Акцию организовала Социал-демократическая партия. В руках протестующих плакаты - "Украинцам - европейские пенсии", "Где средства для пересчета пенсий", "11,5 млн пенсионеров Порошенко и Гройсман посадили на хлеб".

Как сообщил глава партии, депутат Верховной рады Сергей Каплин, митингующие намерены провести также акцию у здания Верховной рады. "Мы требуем встречи с руководством правительства и парламента, которые должны по требованию пенсионеров пересчитать выплаты и внимательно отнестись к их просьбам и инициативам по социальному обеспечению", - отметил он. Кроме того, по словам Каплина, пенсионеры МВД настаивают на создании специального органа, который бы занимался их соцзащитой.

Депутат раскритиковал политику правительства Украины в пенсионном вопросе и обвинил его в слепом следовании требованиям Международного валютного фонда (МВФ). "Главное требование МВФ - заморозить пенсии, ужесточить соцвыплаты. Фонд против повышения пенсий. Эта политика недопустима", - сказал Каплин.

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