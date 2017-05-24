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Reuters: три человека задержаны на юге Манчестера в связи с терактом

Международная панорама
24 мая, 12:42 UTC+3

Три человека задержаны на юге Манчестера в связи с терактом

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Материал из 1 страницы
© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Три человека задержаны на юге Манчестера в рамках расследования теракта. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.

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