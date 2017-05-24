Три тысячи террористов ИГ убиты и ранены сирийскими бойцами к востоку от Алеппо

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БЕЙРУТ, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев убили и ранили свыше 3 тыс. террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции по освобождению военного аэродрома Эль-Джарах и прилегающих к нему районов к востоку от города Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщило в среду агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС Сирии.
По его сведениям, войска уничтожили 24 бронемашины противника, 11 заминированных автомобилей, шесть орудий и девять складов боеприпасов, выведены из строя свыше 60 командных пунктов.
Информация о взятии правительственными силами аэродрома Эль-Джарах поступила 13 мая, однако бои продолжались в его окрестностях поблизости от водохранилища Асад на Евфрате. На этом участке фронта сирийские военнослужащие за последние три месяца освободили 170 селений и ферм.
Войска наступают сейчас на Мескену (100 км от Алеппо), которая остается последним форпостом ИГ на водохранилище.
От Мескены идет шоссе в Табку - город у Евфратской ГЭС (160 км от Алеппо), который перешел под контроль "Сил демократической Сирии" (СДС). Курдские ополченцы и бойцы арабских племен, входящие в состав СДС, взяли его штурмом 10 мая после осады, продолжавшейся около 50 дней. СДС проводили операцию при поддержке с воздуха со стороны ВВС коалиции во главе с США, кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы и спецназовцы, переброшенные из соседнего Ирака.