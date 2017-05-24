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Обвинение Януковичу по делу о "майдане" предъявят после приговора по госизмене

Международная панорама
24 мая, 13:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, мая. /ТАСС

Генпрокурор Украины пояснил, что такой порядок выбран для того, чтобы дела в суде не были объединены в одно производство

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КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Экс-президенту Украины Виктору Януковичу будет предъявлено обвинение в деле о событиях на "майдане" в Киеве после оглашения приговора по делу о государственной измене. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде.

"Дело по обвинению Януковича и (экс-главы МВД Украины Виталия - прим. ТАСС) Захарченко за организацию беспорядков на "майдане" будет направлено в суд сразу после приговора в госизмене", - заявил Луценко.

Он пояснил, что такой порядок выбран для того, чтобы дела в суде не были объединены в одно.

Кроме того, по словам генпрокурора, против экс-главы государства подготовлены обвинения в десятках дел, в том числе связанных с коррупцией. "Против Януковича и его ближайшего окружения есть десятки производств по коррупции. В ключевых случаях мы уже закончили досудебное следствие", - утверждает он.

Дело против Януковича по обвинению в государственной измене Оболонский районный суд Киева начал рассматривать 4 мая. Следующее заседание намечено на 29 мая. Защита просила суд обеспечить участие экс-президента в процессе посредством видеосвязи через механизм международной правой помощи, то есть посредством обращения Украины в Минюст России и Ростовский областной суд. Однако в таком механизме адвокатам было отказано.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович
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