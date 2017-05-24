Опрос: Додон является самым популярным политиком в Молдавии

КИШИНЕВ, 24 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Игорь Додон, выступающий за интеграцию страны в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), является самым популярным политиком в Молдавии. Таковы данные опубликованного в среду социологического опроса, который провела в апреле-мае американская компания Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ).

В соответствии с опросом, Додона поддерживают 34% избирателей, его основного оппонента на президентских выборах, лидера правой Партии "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду - 21%. Столько же - 21% - у премьер-министра Павла Филипа, который является одним из руководителей ДПМ. Далее следует сменившая Додона на посту лидера Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаный с 16% и председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин - с 15%. Лидеру правой партии "Платформа ДА" Андрею Нэстасе доверяют 13% респондентов, а председателю левоцентристской "Нашей партии" Ренато Усатому - 12%.

Если бы выборы президента проводились в ближайшее воскресенье, победу на них одержали бы поддерживающие Додона социалисты, которые набрали бы 39% голосов избирателей. Далее следует ПДС с 15%, ДПМ - 8%. Партия "Платформа "ДА" и ПКРМ набрали бы по 6% голосов.

Исследование показало, что более половины граждан Молдавии - 52% - в случае проведения референдума выступили бы за интеграцию в ЕврАзЭС, 30% выступили бы против, 14% не определились с ответом. Курс на интеграцию в ЕС, который проводит правящая коалиция проевропейских партий, поддерживают 48% избирателей, 36% против, 12% затруднились ответить. Опрос также показал, что 62% населения Молдавии против вступления в НАТО, за вступление в альянс высказались 18% респондентов. Против объединения Молдавии с Румынией высказались 56%, в то же время 24% опрошенных поддерживают эту инициативу - это самый высокий показатель за годы независимости страны.

Участие в опросе по репрезентативной выборке приняли 12,3 тыс. граждан из 382 населенных пунктов. Авторы утверждают, что опрос был "самым массовым и точным за последние годы", а погрешность составляет 1%.