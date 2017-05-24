Жертвами удара ВВС коалиции в Сирии стали 16 мирных жителей

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БЕЙРУТ, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. ВВС антитеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по селению Баруда к западу от города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщила местная газета Ad-Diyar, этот воздушный налет повлек за собой гибель 16 мирных граждан, в том числе пяти детей и одной женщины.
Меньше чем за неделю в результате авиаударов США и их союзников в окрестностях Ракки погибли 37 жителей. ВВС коалиции оказывают поддержку с воздуха арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые наступают на это провинциальный центр. Операция под кодовым названием "Гнев Евфрата" против главного плацдарма террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии возобновилась две недели назад. В ней задействовано 30 тыс. бойцов.
Помимо воздушного прикрытия в военных действиях принимают участие американские морские пехотинцы и отряды спецназа, переброшенные на северо-восток Сирии из соседнего Ирака.
Ракка, расположенная на Евфрате в 160 км к юго-востоку от Алеппо, была захвачена бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашена главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади (летом 2014 года) "столицей халифата". В городе проживает свыше 300 тыс. чел. По оценкам экспертов, там может находиться от 3 до 4 тыс. боевиков.