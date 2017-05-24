НАТО обсудит увеличение расходов, но не присутствие на востоке Европы

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Лидеры стран-членов НАТО не планируют обсуждать на предстоящем 25 мая саммите в Брюсселе усиление присутствия альянса в Восточной Европе. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. Тем не менее, он высказался за увеличение расходов на оборону.

"Мы выполняем решения, которые были приняты на саммите в Уэльсе и на саммите в Варшаве. Я не ожидаю никаких новых запросов для дополнительных мер", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. В то же время генсек подчеркнул, что рост военного присутствия США в Европе "не отменяет необходимости увеличения военных расходов европейских стран НАТО".

Альянс завершит развертывание четырех многонациональных батальонов на востоке блока к июню, их численность составит до 1,5 тыс. человек в каждом. Помимо этого в Румынии альянс создает сводную учебную бригаду.

Столтенберг также сообщил, что в начале июня в блок вступит Черногория. "Страны НАТО завершают процесс ратификации протокола о вступлении Черногории. Мы поприветствуем на саммите премьер-министра этой страны, ожидаем, что она станет 29-м членом НАТО в начале июня", - сказал он.

Закрытие российских соцсетей на Украине

НАТО продолжает считать закрытие российских соцсетей на Украине вопросом безопасности, заявил генсек НАТО. "Украинское правительство дало ясно понять, что это вопрос безопасности, а не свободы слова", - сказал он, отметив, что "свобода слова - часть диалога с Украиной". "Это очень важно для НАТО", - добавил генсек.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

"Яндекс" оценивает количество украинских пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

Касаясь ситуации на Украине, Столтенберг также отметил, что во время саммита лидеры Франции и Германии проинформируют членов НАТО о выполнении минских соглашений. "Ожидаю, что несколько союзников, в частности Франция и Германия, поднимут вопрос реализации Минских соглашений. Они проинформируют о развитии", - сказал он.

Вопрос об участии НАТО в Сирии и Ираке

Столтенберг отметил, что во время саммита НАТО будет обсуждаться возможность присоединения альянса к коалиции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. "Мы обсуждаем, должна ли НАТО стать членом коалиции", - сказал он.

Однако генсек добавил, что НАТО не рассматривает возможность непосредственного участия в боевых действиях. "Этого нет в повестке дня", - подчеркнул он.

НАТО намерено усилить присутствие в Афганистане

НАТО направит дополнительно нескольких тысяч военнослужащих в Афганистан для подготовки местных сил, сообщил Столтенберг, однако они также не будут участвовать в боевых операциях.

"Мы намерены усилить свое присутствие в Афганистане, направив туда дополнительно несколько тысяч человек. Они должны оказать содействие в обеспечении подготовки местных сил безопасности. Речь не идет об участии военных (НАТО - прим. ТАСС) в боевых операциях", - сказал он. В настоящее время численность небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане составляет около 14 тысяч человек.

Глава альянса выразил уверенность, что афганская армия имеет достаточно возможностей для отражения нападений боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) и для борьбы с отрядами ИГ.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не имеет доказательств, подтверждающих сообщения о поддержке талибов в Афганистане со стороны РФ. "Мы видели сообщения, но не нашли доказательств прямой поддержки, оказываемой Россией", - сказал он.

Ранее некоторые американские военачальники утверждали, что Москва якобы оказывает поддержку талибам. В МИД РФ отвергли эти обвинения и заявили, что подобные инсинуации воспроизводятся "в целях отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе более чем 15-летнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане".