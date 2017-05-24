Мадуро отменил поездку на инаугурацию главы Эквадора на фоне протестов против этого визита

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил визит в Эквадор, в рамках которого он должен был посетить инаугурацию нового главы государства Ленина Морено. Как сообщила на своем сайте газета El Comercio, накануне в Кито прошли протесты против присутствия Мадуро на торжественной церемонии.

По информации издания, 22 мая пресс-служба Морено подтвердила, что венесуэльский лидер прибудет в Эквадор для участия в мероприятиях, посвященных вступлению в должность нового президента. После этого в стране прошла акция протеста против присутствия Мадуро. Участники акции обвинили его в экономическом кризисе и жестоком подавлении акций протеста в Венесуэле. Митинг состоялся в минувший вторник на проспекте Лос-Ширис в северной части эквадорской столицы. Мэр Кито Маурисио Родас заявил, что не будет встречать венесуэльского президента как почетного гостя и отказывается вручать ему символические ключи от города, которые будут переданы другим главам государств.

Кандидат от правящего левого блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней Морено заручился поддержкой 51,16% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо, получил 48,84% голосов.

Избранный президент Эквадора вступает в должность 24 мая. Россию на торжественной церемонии будет представлять глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.