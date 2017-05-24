Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро отменил поездку на инаугурацию главы Эквадора на фоне протестов против этого визита

Международная панорама
24 мая, 17:50 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Президента Венесуэлы обвинили в экономическом кризисе и жестоком подавлении акций протеста в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© REUTERS/Carlos Barria

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил визит в Эквадор, в рамках которого он должен был посетить инаугурацию нового главы государства Ленина Морено. Как сообщила на своем сайте газета El Comercio, накануне в Кито прошли протесты против присутствия Мадуро на торжественной церемонии.

По информации издания, 22 мая пресс-служба Морено подтвердила, что венесуэльский лидер прибудет в Эквадор для участия в мероприятиях, посвященных вступлению в должность нового президента. После этого в стране прошла акция протеста против присутствия Мадуро. Участники акции обвинили его в экономическом кризисе и жестоком подавлении акций протеста в Венесуэле. Митинг состоялся в минувший вторник на проспекте Лос-Ширис в северной части эквадорской столицы. Мэр Кито Маурисио Родас заявил, что не будет встречать венесуэльского президента как почетного гостя и отказывается вручать ему символические ключи от города, которые будут переданы другим главам государств.

Кандидат от правящего левого блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней Морено заручился поддержкой 51,16% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо, получил 48,84% голосов.

Избранный президент Эквадора вступает в должность 24 мая. Россию на торжественной церемонии будет представлять глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы в Эквадоре - 2017
Страны
Эквадор Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Сбербанк: рубль к концу года ослабнет до 68 рублей за доллар
4
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама