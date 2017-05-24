Тиллерсон: возвращение России в G7 зависит от ситуации с Украиной

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обозначил условия возвращения России в Группу семи (G7).

"Они (Россия) были исключены из группы из-за ситуации на Украине. Так что для возвращения им нужно разрешить ситуацию с Украиной, - сказал глава Госдепартамента. - Мы четко давали им понять, что это значит. Это значит продвижение вперед в вопросе Минских соглашений и восстановление украинского суверенитета".

Тиллерсон сопровождает президента США Дональда Трампа в его первой зарубежной поездке, с прессой он общался по пути из Рима в Брюссель. Саммит G7 под председательством Италии состоится 26-27 мая в городе Таормин на острове Сицилия.

Россия не собирается возвращаться

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается возвращаться к работе в формате "Большой восьмерки" и что эта тема "никак не обсуждается в Москве".

В "семерку" входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия, Великобритания. Впервые президент РФ как равноправный партнер был приглашен на саммит в Неаполе в 1994 году, с тех пор встречи проводились в формате "восьмерки". В 2014 году председательство в клубе вновь перешло РФ, саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и возникновения напряженности после присоединения Крыма к России встреча была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия.

Не сторона конфликта

В Москве неоднократно указывали на то, что РФ является одним из гарантов выполнения Минских соглашений, а не стороной конфликта в Донбассе.

Так, в декабре 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "единственным способом начать движение в сторону урегулирования" - это начало выполнения Киевом Минских соглашений. Он еще раз подчеркнул, что Минские договоренности должны выполняться со стороны представителей Донбасса и Киева.