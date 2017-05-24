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США готовы ввести новые санкции против Ирана, Сирии и КНДР

Международная панорама
24 мая, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что его ведомство ведет работу по подготовке новых ограничительных мер

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США готовы ввести новые санкции против Ирана, Сирии и КНДР в случае, если сочтут это необходимым. Об этом заявил, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по доходам и расходам министр финансов Стивен Мнучин.

По его словам, Минфин ведет работу по подготовке новых ограничительных мер. "Мы используем все, что в наших силах, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и КНДР, чтобы защитить американцев", - цитирует слова Мнучина агентство Reuters.

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