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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США готовы ввести новые санкции против Ирана, Сирии и КНДР в случае, если сочтут это необходимым. Об этом заявил, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по доходам и расходам министр финансов Стивен Мнучин.
По его словам, Минфин ведет работу по подготовке новых ограничительных мер. "Мы используем все, что в наших силах, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и КНДР, чтобы защитить американцев", - цитирует слова Мнучина агентство Reuters.