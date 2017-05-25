США планируют использовать не согласованный с РФ метод утилизации плутония

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация планирует использовать в целях утилизации излишков оружейного плутония не согласованный с Россией метод. Это подтвердил в среду руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Фрэнк Клотц.

"Администрация предлагает свернуть проект выпуска смешанного оксидного топлива и перейти к использованию варианта разбавления и хранения в целях выполнения обязательства США утилизировать 34 тонны плутония", - говорится в тексте его вступительного слова, подготовленного к слушаниям в Сенате Конгресса США. Клотц представлял на этих слушаниях проект бюджета НУЯБ на 2018 финансовый год.

Как уточнил глава НУЯБ, нынешнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом хотело бы ассигновать в будущем финансовом году на ликвидацию проекта строительства завода по выпуску смешанного оксидного топлива (МОКС-топлива) $270 млн. На утилизацию плутония методом разбавления с последующим хранением администрация Трампа рассчитывает выделить в следующем году $9 млн.

История вопроса

Речь идет о выполнении российско-американского межправительственного соглашения от 2000 года об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны (СОУП). В 2010 году стороны подписали протокол к этой договоренности, закрепляющий объемы (по 34 тонны) и способ утилизации (переработка в МОКС-топливо для атомных электростанций с последующим сжиганием в реакторах). В этих целях Россия и США должны были построить специальные предприятия, на которых бы происходила переработка излишков оружейного плутония в МОКС-топливо. Москва свою часть договоренности выполнила.

Вашингтон с начала 2014 года стал предпринимать попытки уйти от реализации соглашения утвержденным методом. Сооружение завода по выпуску МОКС-топлива в Саванна-Ривер, которое тянулось с 2007 года, было фактические приостановлено. США пришли к выводу, что этот проект окажется гораздо более дорогостоящим, чем изначально считалось. В связи с этим НУЯБ решило разбавлять плутоний ингибиторами и держать его в таком виде в специальных контейнерах в хранилище радиоактивных отходов в Карлсбаде (штат Нью-Мексико).

Реакция России

На несоблюдение США обязательств по соглашению указал в апреле минувшего года президент России Владимир Путин. В декабре 2016 года он подписал закон о приостановке действия российско-американского соглашения об утилизации излишков плутония.

В конце апреля Министерство иностранных дел России заявило, что Москва готова к возобновлению действия соглашения в случае отказа США от недружественного курса по отношению к ней и возвращения американской стороны к принятому и утвержденному методу утилизации плутония.

В соответствии с изложенной МИД информацией, предыдущая администрация США во главе с президентом Бараком Обамой начала предпринимать шаги по изменению метода утилизации плутония, не получив согласия со стороны России, что "противоречит положениям Соглашения". "Это было сделано после того, как до американской стороны было четко доведено, что такого согласия не будет", - подчеркнули на Смоленской площади.

В связи с этим МИД уточнил, что Москва считает неприемлемым предлагаемый Вашингтоном метод утилизации, представляющий собой упрощенный аналог иммобилизации - смешивание оружейного плутония с наполнителем с последующим захоронением в солевых отложениях. "США выступали с идеей иммобилизации плутония еще на стадии подготовки СОУП. Российская сторона неизменно указывала на то, что такой подход не может обеспечить необратимость утилизации", - отметило внешнеполитическое ведомство.