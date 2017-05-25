США провели первую при Трампе операцию свободы судоходства в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США провели в среду первую при своем нынешнем президенте Дональде Трампе операцию по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море. Об этом журналистам сообщили позднее в тот же день представители Министерства обороны США.

Согласно изложенной ими информации, ракетный эсминец Dewey прошел на расстоянии 12 морских миль (порядка 22 км) от рифа Мисчиф архипелага острова Наньша (Спратли), на который претендует ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В последний раз такого рода операцию в Южно-Китайском море США проводили в октябре минувшего года, когда у власти находился предыдущий глава американской администрации Барак Обама.

Пояснения Пентагона

В пресс-службе Пентагона корреспонденту ТАСС отказались приводить какие-либо подробности, касающиеся нынешней операции. Тем не менее официальный представитель американского военного ведомства майор сухопутных войск Джейми Дэвис подтвердил, что "силы США действуют в АТР на каждодневной основе, в том числе в Южно-Китайском море". "Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что силы и средства ВМС США будут летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право", - сказал Дэвис. По его словам, у США разработана "всеобъемлющая программа проведения операций по обеспечению свободы судоходства, которая призвана бросить вызов чрезмерным притязаниям на море ради сохранения прав, свобод и возможностей использования морского и воздушного пространств, как то гарантировано всем странам международным правом".

Такие операции не касаются какой-то отдельно взятой страны и не направлены на то, чтобы превращаться в "политические заявления", заверил Дэвис. Согласно изложенной им информации, проведенные США в 2016 году подобного рода операции стали ответом на притязания в общей сложности "22 прибрежных государств, в том числе союзников и партнеров" Вашингтона. "Мы продолжаем регулярные операции по обеспечению свободы мореплавания, как мы это рутинно делали в прошлом и продолжим делать в будущем. Отчеты о них будут обнародованы в соответствующем ежегодном докладе и не ранее того", - добавил Дэвис.

Споры в регионе

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелагах Сиша (Парасельские острова) и Наньша, острове Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.