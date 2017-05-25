Полиция Аргентины провела обыск в офисе Odebrecht по делу о коррупции

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинская полиция провела обыск в офисе местного отделения бразильской строительной компании Odebrecht в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщила в среду пресс-служба фирмы.

"Odebrecht подтверждает, что сегодня в ее офисе в Буэнос-Айресе прошел обыск в рамках дела номер 1614, которое рассматривает федеральный суд номер 7", - говорится в сообщении. Компания также заявила, что готова всецело сотрудничать со следствием и "надеется вернуть доверие общества".

Полиция искала документацию, связанную со строительством станции водоподготовки для государственной компании Aysa. По данным следствия, Odebrecht могла заплатить взятки аргентинским чиновникам, чтобы получить контракт на 2,7 млрд песо ($168,8 млн). Из-за обыска министерство юстиции Аргентины перенесло на следующую неделю запланированную на среду встречу с адвокатами компании, на которой они собирались обсудить возможное соглашение со следствием.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах, в том числе в Аргентине.

Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан Федеральной полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о хищениях в энергетическом гиганте. В марте 2016 года его приговорили к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе.