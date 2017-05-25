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В Пхеньяне заявили, что испытывают ракеты исключительно ради самообороны

Международная панорама
25 мая, 8:15 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Представитель комитета КНДР предупредил о намерении страны и "дальше модернизировать ядерные силы сдерживания до тех пор, пока агрессоры и провокаторы не одумаются"

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ПХЕНЬЯН, 25 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян продолжает настаивать на том, что запуск баллистической ракеты Pukgukson-2 был осуществлен 14 мая в рамках обычной программы исключительно с целью укрепления обороноспособности страны. На это обстоятельство указал представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе в заявлении, опубликованном в четверг в газете "Нодон синмун".

"Испытания ракет - это обычная практика в целях самообороны в рамках курса КНДР на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания", - подчеркнул он. Комитет подверг критике Соединенные Штаты, Японию и другие враждебные народной республике силы, которые в ответ на запуск Pukgukson-2", "хором выступили с призывами к усилению экономического и дипломатического давления на Северную Корею".

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© Станислав Красильников/ТАСС

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В Пхеньяне, судя по заявлению, считают "естественным" процесс укрепления военного потенциала "на фоне агрессивной политики США, разработавших планы нанесения превентивного удара по КНДР". Представитель комитета предупредил о намерении страны и "дальше модернизировать ядерные силы сдерживания до тех пор, пока агрессоры и провокаторы не одумаются".

21 мая в КНДР был произведен очередной запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

В КНДР не признают заявления и резолюции Совбеза, принятые в ответ на ракетно-ядерную программу Пхеньяна, ссылаясь на нежелание стран - членов СБ реагировать на агрессивные действия США и право принимать меры в защиту государства.

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