Суд отказал компаниям, якобы связанным с Януковичем, в апелляции по $1,5 млрд

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Донецкой области отказался рассматривать поданную адвокатами компаний, якобы связанными с экс-президентом Виктором Януковичем, апелляцию по поводу конфискации около $1,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии дела о конфискации порядка $1,5 млрд по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации Януковича", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

При этом отмечается, что Генпрокуратура еще не получила указанного решения суда.

Средства в размере $1,42 млрд на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением, были заблокированы в украинском Ощадбанке Государственной службой финансового мониторинга Украины еще в конце января 2015 года.

Защита Януковича подала иск в суд, требуя опровергнуть распространенную на Украине информацию о наличии у экс-президента страны такой суммы. В частности, адвокат Виталий Сердюк пояснил, что на Украине у Януковича есть счета в двух банках.

"В "Райффайзен Банке Аваль" - 53,28 тыc. гривен (около $2 тыс.). В Ощадбанке есть счет на 28,782 млн гривен (около $1 млн), счет на 2,265 млн гривен (около $84 тыс.), а также долларовый счет на 84,964 тыс.", - сказал он, добавив, что эти данные базируются на выписках из банка, а также на информации из решений Печерского районного суда Киева об аресте денег.

28 апреля стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных около $1,5 млрд. После этого семь кипрских компаний - держателей облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) обжаловали данное решение суда.