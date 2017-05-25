В Иране построили третий подземный завод для производства ракет

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ТЕГЕРАН, 25 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран построил третий подземный завод для производства ракетных вооружений. Об этом сообщил в четверг командующий Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, слова которого приводит агентство Fars.
"Мы планомерно наращиваем оборонную мощь. Могу объявить, что за последние несколько лет в Иране силами КСИР был построен третий подземный завод по производству ракет", - сказал генерал, выступая в городе Дизфуль, который в годы ирано-иракской войны (1980-1988 гг.) был ареной ожесточенных боевых действий.
Хаджизаде сообщил также, что разрабатываемая КСИР новая баллистическая ракета класса "земля - земля" получит название "Дизфуль".