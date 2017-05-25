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Президент Бразилии отменил указ о привлечении армии для обеспечения порядка

Международная панорама
25 мая, 17:06 UTC+3

Об этом говорится в документе, опубликованном в газете Diario oficial, официальном издании правительства

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Президент Бразилии Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер

© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер отменил изданный в среду указ о привлечении армии для обеспечения порядка в столице республики. Об этом говорится в документе, опубликованном в газете Diario oficial, официальном издании правительства.

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