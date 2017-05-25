Президент Бразилии отменил указ о привлечении армии для обеспечения порядка

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер отменил изданный в среду указ о привлечении армии для обеспечения порядка в столице республики. Об этом говорится в документе, опубликованном в газете Diario oficial, официальном издании правительства.

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