Более 90 человек сбежали из тюрьмы на северо-востоке Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 91 заключенный сбежал из регионального пенитенциарного учреждения "Парнамирим", расположенного в штате Риу-Гранди-ду-Норти на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщил информационный интернет-портал UOL.
По его данным, речь идет о самом масштабном побеге в истории штата. К настоящему моменту удалось поймать и вернуть в тюрьму только девять человек. Как утверждают представители правоохранительных органов, побег был организован через прорытый под стеной тюрьмы тоннель длиной 30 метров.
Региональное пенитенциарное учреждение "Парнамирим" рассчитано на 436 заключенных, однако на момент побега там содержались 589 человек.