Spiegel: Трамп на встрече с руководством ЕС раскритиковал торговый профицит Германии

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БЕРЛИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с руководством ЕС в Брюсселе подверг критике торговый профицит Германии. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на участников переговоров.
"Немцы вредные, очень вредные", - сказал, по данным издания, Трамп. "Обратите внимание на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно, мы это остановим", - приводит Spiegel слова американского президента.
Трамп провел встречу с председателем Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Позже к ним со стороны ЕС присоединились председатель Европарламента Антонио Таяни и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, напомнил Spiegel.