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Сессия Парламентской ассамблеи НАТО открывается в Тбилиси

Международная панорама
26 мая, 0:11 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

В рамках сессии планируется обсудить вопросы сотрудничества альянса с ЕС, Грузией, борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане, проблематику безопасности в черноморском регионе и другие

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ТБИЛИСИ, 26 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Сессия Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО открывается в пятницу в столице Грузии. На заседаниях комитетов ПА НАТО и пленарной сессии, которые будут проходить до 29 мая, планируется обсудить вопросы сотрудничества альянса с Евросоюзом, Грузией, борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане, проблематику безопасности в черноморском регионе и другие, сообщила пресс-служба парламента страны.

По данным пресс-службы, в работе сессии примут участие заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, председатель ПА Паоло Алли, генеральный секретарь организации Дэвид Хоббс, руководители комитетов ПА, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе. Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что "на сессии ПА НАТО будет принята Декларация в поддержку евроатлантической интеграции Грузии".

Как сообщил журналистам руководитель делегации Грузии в ПА НАТО, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Ираклий Сесиашвили, в работе сессии будут участвовать более 600 делегатов из 28 стран - членов НАТО, а также представители стран - партнеров альянса. По его словам, "примечательно, что сессия ПА НАТО начнется 26 мая, когда Грузия отмечает 99-ю годовщину восстановления государственной независимости".

В пятницу днем состоится совместная пресс-конференция Кобахидзе, Алли, Хоббса и Сесиашвили, а вечером - заседание межпарламентского Совета НАТО - Грузия и ряд двусторонних и многосторонних встреч. В течение четырех дней пройдут заседания комитетов ПА НАТО, 29 мая - пленарное заседание сессии, на котором выступят руководители Грузии, Готтемюллер и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Грузия и НАТО

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов в рамках программ альянса. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В августе 2015 и в сентябре 2016 года Тбилиси с визитом посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В ходе последнего визита он сказал, что "Грузия станет членом Североатлантического альянса", но в то же время отметил, что "не может назвать точных сроков". Сотрудничество Грузии и альянса развивается и на уровне парламента страны и ПА НАТО. Кобахидзе 20 мая заявил, что "ожидает от сессии расширения возможностей для углубления сотрудничества с альянсом".

Особое мнение

Ряд местных политиков, партий и часть общественности выступает за проведение Грузией политики неприсоединения к военно-политическим блокам, считая, что это будет "способствовать решению главнейших проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии". Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. Она заявляет, что "ни НАТО, ни США не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии". Их решение, по ее мнению, "возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ на основе госинтересов Грузии".

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