Лидеры G7 обсудят на Сицилии терроризм, миграцию, торговлю и присмотрятся к новичкам

ТАОРМИНА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Вера Щербакова/. Лидеры Группы семи соберутся на ежегодный саммит. В этом году он проводится в 43-й раз, а местом для его организации Италия, председательствующая в объединении семи наиболее индустриально развитых стран планеты, выбрала городок Таормина, расположенный в восточной части острова Сицилия.

Четыре новичка на Сицилии

На берегу Ионического моря в условиях жесточайших мер безопасности лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсудят наиболее острые проблемы сегодняшнего дня.

Им также предстоит присмотреться друг к другу - из семи политиков, которые соберутся за столом, для четверых встреча в формате G7 будет первой. Это президенты США Дональд Трамп, французский лидер Эмманюэль Макрон, британский премьер Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите во второй раз, его японский коллега Синдзо Абэ - в шестой, а для канцлера ФРГ Ангелы Меркель это двенадцатый по счету саммит.

Повестка дня и фактор Трампа

Как ожидается, политики обсудят в формате дискуссионных сессий, рабочих ужинов, обедов и двусторонних встреч, традиционные темы, в частности, проблемы миграции, обеспечение безопасности и стабильности, противодействие климатическим изменениям, помощь развивающимся странам Африки, а также свободную торговлю. Но есть как минимум два фактора, которые будут отличать нынешний саммит от предыдущих. Первый из них - участие в дискуссиях президента США Дональда Трампа.

Американский лидер известен своими высказываниями о протекционизме в торговле и скептичной позицией по поводу борьбы с изменениями климата, с которыми его коллеги по другую сторону Атлантики не согласились. Как ожидается, на одной из встреч коллеги Трампа по G7 попытаются убедить его не вводить протекционистских мер и подтвердить обязательства, взятые предыдущей администрации по Парижскому соглашению по климату.

Второй фактор - терроризм. Саммит проводится спустя всего несколько дней после самого страшного за последние 12 лет теракта в Великобритании. В результате взрыва бомбы, приведенной в действие террористом-смертником в Манчестере, погибли 22 человека, десятки находятся в критическом состоянии. Британский премьер Тереза Мэй не исключила, что из-за инцидента ей придется покинуть саммит на день раньше запланированного срока. Как пообещал накануне Джентилони, Италия вынесет на обсуждение саммита декларацию о борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Программа с итальянским акцентом

При этом заявленная хозяевами встречи повестка носила явный отпечаток итальянских национальных интересов - миграционная проблема и напрямую связанное с ней урегулирование в Ливии. С начала года в Италию по морю уже прибыли более 50 тыс. мигрантов, это стало абсолютным рекордом по сравнению с предыдущими годами. При этом 90% мигрантов, большая часть из которых не подпадают под статус беженцев, отплывают от ливийских берегов.

Итальянское руководство давно указывает на необходимость искоренить причину миграции, а это предполагает инвестиции в развитие африканских стран. От саммита к саммиту "семерка" традиционно подтверждает это обязательство, однако ситуация кардинальным образом не меняется. Уже стало определенным обычаем проводить дискуссии на второй день в расширенном составе.

На этот раз приглашены лидеры Нигерии, Нигера, Эфиопии, Кении, Туниса. Эти страны рассматриваются как потенциальные кандидаты для создания собственных миграционных центров, призванных остановить неконтролируемый поток к ливийскому побережью.

Без России не обойтись

Италия неоднократно заявляла, что одним из ее приоритетов является стабилизация отношений с РФ и выстраивание равноправного диалога во имя урегулирования крупнейших международных кризисов, поиск решения которых, по общему признанию, без привлечения Москвы невозможен. В частности, это положение зафиксировано в итоговой декларации по итогам встречи глав МИД "семерки", состоявшейся 10-11 апреля в Лукке.

"Тема России не будет доминировать во время дискуссий, но в то же время, займет значительную часть", - предположил накануне содиректор научно-исследовательского коллектива по изучению G7 профессор Джон Киртон. "В этом году обсуждение России не будет ограничиваться одной лишь Украиной, также в рамках обсуждения отношений с ЕС будут подняты темы Балтийских стран, Польши, борьбы с терроризмом, вопросы функционирования Арктического совета, территориальных споров в этом регионе между Россией и Канадой, например", - предположил эксперт.

Драконовские меры безопасности

В связи с саммитом "семерки" власти предприняли беспрецедентные меры безопасности. Следить за соблюдением правопорядка в Таормине, городе с населением 11 тыс. человек, направлены почти столько же полицейских и военных. На крышах зданий будут находиться снайперы.

Заранее закрыты сицилийские порты, в том числе для приема кораблей, доставляющих спасенных в Сицилийском проливе мигрантов (только в последние дни их число достигло почти 5 тыс.). Местным рыбакам запрещен выход в море на промысел, значительно ограничены купальные зоны. С 10 мая Италия ввела контроль на своих границах, временно приостановив действие Шенгенского соглашения.

В Таормине опасаются не столько террористических вылазок, сколько беспорядков во время проведения манифестаций противников "семерки". Итальянские власти не стали запрещать шествия, разрешив их проведение в определенных местах в дали от так называемой красной зоны в центре города, куда попасть невозможно без соответствующего разрешения или аккредитации.

Первая манифестация запланирована уже на вторую половину дня сегодня. Другая должна пройти в субботу утром. Как ожидается в них могут принять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Особенно напуганы местные торговцы, которые заранее задраивают жалюзи своих магазинов и баров. Кроме того, власти города объявили о закрытии в субботу школ и магазинов.