Арабо-курдские отряды ведут бои с террористами за плотину к западу от Ракки

Руссефф потребовала отменить ее импичмент на фоне скандала с ТемеромМеждународная панорама 26 мая, 3:44
Белый дом: Трамп следовал расстановке для фото лидеров НАТО, подвинув премьера ЧерногорииМеждународная панорама 26 мая, 3:43
Спецподразделения ВВО впервые применили бронемашины "Тайфун" на учениях в Хабаровском краеАрмия и ОПК 26 мая, 3:07
Страны НАТО присоединились к коалиции против ИГ и приняли план по увеличению бюджетаМеждународная панорама 26 мая, 2:54
СМИ: ФБР проводит проверку в отношении зятя ТрампаМеждународная панорама 26 мая, 2:17
Цукерберг получил почетную ученую степень в Гарварде спустя 12 лет после отчисленияОбщество 26 мая, 2:03
Минкульт был в курсе расследования о хищениях выделенных "Седьмой студии" средствКультура 26 мая, 1:55
Пучков прибыл в пострадавший от паводка Ставропольский крайПроисшествия 26 мая, 1:17
Судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский" эскортирует парусник "Надежда" в Аденском заливеАрмия и ОПК 26 мая, 1:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) выбили в четверг террористов из населенного пункта Гудейран к западу от провинциального центра Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Firat, прорыв на этом участке фронта позволил курдским ополченцам и бойцам арабских племен, входящим в СДС, занять северную часть плотины "Аль-Хуррия". В ходе проведенной операции были уничтожены свыше 10 наемников из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
По информации Firat, арабо-курдские отряды два дня назад подошли вплотную к другой плотине - "Аль-Баас", в 26 км к северо-западу от Ракки.
10 мая силам СДС удалось взять штурмом город Табка (Эс-Саура) в 40 км от Ракки и освободить расположенную рядом с ним Евфратскую ГЭС, построенную в 1970-х годах при техническом содействии специалистов из СССР. В руках арабо-курдских отрядов находится также плотина "Тишрин", расположенная выше по течению реки Евфрат.
СДС ведут наступление на Ракку - главный форпост ИГ в Сирии - с севера, востока и запада. Поддержку им оказывают ВВС антитеррористической коалиции под эгидой США.