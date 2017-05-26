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Арабо-курдские отряды ведут бои с террористами за плотину к западу от Ракки

Международная панорама
26 мая, 2:25 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

В ходе проведенной операции были уничтожены свыше 10 наемников из группировки ИГ

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БЕЙРУТ, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) выбили в четверг террористов из населенного пункта Гудейран к западу от провинциального центра Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Firat, прорыв на этом участке фронта позволил курдским ополченцам и бойцам арабских племен, входящим в СДС, занять северную часть плотины "Аль-Хуррия". В ходе проведенной операции были уничтожены свыше 10 наемников из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По информации Firat, арабо-курдские отряды два дня назад подошли вплотную к другой плотине - "Аль-Баас", в 26 км к северо-западу от Ракки.

10 мая силам СДС удалось взять штурмом город Табка (Эс-Саура) в 40 км от Ракки и освободить расположенную рядом с ним Евфратскую ГЭС, построенную в 1970-х годах при техническом содействии специалистов из СССР. В руках арабо-курдских отрядов находится также плотина "Тишрин", расположенная выше по течению реки Евфрат.

СДС ведут наступление на Ракку - главный форпост ИГ в Сирии - с севера, востока и запада. Поддержку им оказывают ВВС антитеррористической коалиции под эгидой США.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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