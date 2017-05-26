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Fox: большинство американцев считают РФ недружественной для США страной

Международная панорама
26 мая, 2:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

При этом главными врагами большинство жителей США считают КНДР, Иран и Сирию

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НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Большинство американцев считают, что Россия является недружественным для США государством, хотя при этом убеждены, что президент Дональд Трамп думает иначе. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты нового общенационального социологического опроса, проведенного Fox News.

Согласно результатам исследования, главным врагом США опрошенные считают КНДР (93% респондентов), на втором месте идет Иран (80%), на третьем - Сирия (76%). На четвертом месте в этом списке расположилась Россия, которую 64% опрошенных назвали недружественной по отношению к США страной. Как отмечает Fox, во время предыдущего аналогичного опроса, проводимого телеканалом в марте 2013 года, Россию сочли союзником 47% респондентов, врагом - 40%.

При этом около 73% участников нынешнего опроса сказали, что, по их мнению, президент Трамп видит в лице России союзника. 20% предположили, что на самом деле глава американского государства считает Москву противником Вашингтона.

Что касается дружественных по отношению к США государств, то таковыми опрошенные американцы в первую очередь считают Канаду (96%), Великобританию (95%), Францию (92%) и Германию (87%).

Опрос проводился телеканалом по телефону в общенациональном масштабе с 21 по 23 мая среди свыше 1 тыс. случайно выбранных зарегистрированных американских избирателей.

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