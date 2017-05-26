Первый экскурсионный тур Алеппо-2017 собрал более 300 сирийцев

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АЛЕППО /Сирия/, 26 мая. /ТАСС/. Первый после окончания боевых действий на территории Алеппо комплексный экскурсионный тур открыл туристический сезон в самом древнем городе мира. Более 300 школьников, студентов и пенсионеров из разных уголков Сирии осмотрели древние достопримечательности старой части Алеппо - мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.
"По маршруту следования туристических групп в Старой части города уже открыты пункты питания и сувенирные магазины - в настоящее время заявки на проведение экскурсий поступают по линии внутреннего туризма", - сказал журналистам владелец туристической фирмы Самер Аль-Шаях. Он напомнил, что признанный ЮНЕСКО самым древним городом мира, Алеппо до войны посещали более семи млн туристов. Бои не обошли стороной памятники старины. В частности, в мечети Омейядов, построенной в 8 веке нашей эры, боевики, отступая, взорвали южную стену, разбили колонны и уничтожили 45-метровый минарет.
Артефакты Цитадели Алеппо, упоминания о которой отмечены в 10 веке нашей эры, остались в городе благодаря тому, что ее современный гарнизон устоял перед многочисленными атаками экстремистов.
Экскурсия закончилась музыкальным представлением в древнем амфитеатре.
Организаторы первого с 2012 года экскурсионного тура в Алеппо - представители городского турбизнеса - отметили, что необходимый гостиничный фонд будет восстановлен в кратчайшие сроки. Именно после этого здесь надеются на возобновление турпотока из-за рубежа, в том числе из России.