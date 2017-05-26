Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый экскурсионный тур Алеппо-2017 собрал более 300 сирийцев

Международная панорама
26 мая, 8:17 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 26, мая. /ТАСС

Школьники, студенты и пенсионеры осмотрели древние достопримечательности старой части города

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО /Сирия/, 26 мая. /ТАСС/. Первый после окончания боевых действий на территории Алеппо комплексный экскурсионный тур открыл туристический сезон в самом древнем городе мира. Более 300 школьников, студентов и пенсионеров из разных уголков Сирии осмотрели древние достопримечательности старой части Алеппо - мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.

СПЕЦПРОЕКТ

Алеппо освобожденный

Как Алеппо и его жители возвращаются к мирной жизни — смотрите в фотогалерее ТАСС

"По маршруту следования туристических групп в Старой части города уже открыты пункты питания и сувенирные магазины - в настоящее время заявки на проведение экскурсий поступают по линии внутреннего туризма", - сказал журналистам владелец туристической фирмы Самер Аль-Шаях. Он напомнил, что признанный ЮНЕСКО самым древним городом мира, Алеппо до войны посещали более семи млн туристов. Бои не обошли стороной памятники старины. В частности, в мечети Омейядов, построенной в 8 веке нашей эры, боевики, отступая, взорвали южную стену, разбили колонны и уничтожили 45-метровый минарет.

Артефакты Цитадели Алеппо, упоминания о которой отмечены в 10 веке нашей эры, остались в городе благодаря тому, что ее современный гарнизон устоял перед многочисленными атаками экстремистов.

Экскурсия закончилась музыкальным представлением в древнем амфитеатре.

Организаторы первого с 2012 года экскурсионного тура в Алеппо - представители городского турбизнеса - отметили, что необходимый гостиничный фонд будет восстановлен в кратчайшие сроки. Именно после этого здесь надеются на возобновление турпотока из-за рубежа, в том числе из России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
В Китае казнили экс-советника администрации Внутренней Монголии
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама