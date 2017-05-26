Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евросоюз выделит €165 тыс. жителям пострадавших от землетрясений районов Киргизии

Международная панорама
26 мая, 8:36 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Помощь будет предоставлена для "поддержки наиболее пострадавших от стихии семей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 26 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Европейский союз (ЕС) выделит 12 млн сомов (около €165 тыс.) для оказания материальной помощи жителям пострадавших от землетрясений районов Киргизии. Об этом сообщило представительство ЕС в республике.

По данным представительства, помощь будет предоставлена для "поддержки наиболее пострадавших от стихии семей". "Средства будут направлены на оказание помощи 2750 жителям Чон-Алайского района - одного из самых пострадавших в результате землетрясения в Ошской области", - говорится в сообщении.

Деньги ЕС будут перечислены Национальному обществу Красного Полумесяца Киргизии, которое займется доставкой и распределением гуманитарной помощи. В нее будут включены "предметы первой необходимости", в том числе одеяла, кухонные наборы и средства личной гигиены. "Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей", - отмечается в документе.

"Упомянутые средства выделяются в рамках вклада Евросоюза в "Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий", управляемый международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - подчеркивается в сообщении.

В начале мая в приграничных с Таджикистаном районах Киргизии произошла серия подземных толчков, некоторые из них - магнитудой 5,8-5,9. Жертв среди населения отмечено не было, однако землетрясением были разрушены или повреждены около 200 одноэтажных жилых домов и административных зданий, жители которых были переселены в палаточные городки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Fox: большинство американцев считают РФ недружественной для США страной
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
В Китае казнили экс-советника администрации Внутренней Монголии
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама