Евросоюз выделит €165 тыс. жителям пострадавших от землетрясений районов Киргизии

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БИШКЕК, 26 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Европейский союз (ЕС) выделит 12 млн сомов (около €165 тыс.) для оказания материальной помощи жителям пострадавших от землетрясений районов Киргизии. Об этом сообщило представительство ЕС в республике.
По данным представительства, помощь будет предоставлена для "поддержки наиболее пострадавших от стихии семей". "Средства будут направлены на оказание помощи 2750 жителям Чон-Алайского района - одного из самых пострадавших в результате землетрясения в Ошской области", - говорится в сообщении.
Деньги ЕС будут перечислены Национальному обществу Красного Полумесяца Киргизии, которое займется доставкой и распределением гуманитарной помощи. В нее будут включены "предметы первой необходимости", в том числе одеяла, кухонные наборы и средства личной гигиены. "Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей", - отмечается в документе.
"Упомянутые средства выделяются в рамках вклада Евросоюза в "Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий", управляемый международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - подчеркивается в сообщении.
В начале мая в приграничных с Таджикистаном районах Киргизии произошла серия подземных толчков, некоторые из них - магнитудой 5,8-5,9. Жертв среди населения отмечено не было, однако землетрясением были разрушены или повреждены около 200 одноэтажных жилых домов и административных зданий, жители которых были переселены в палаточные городки.