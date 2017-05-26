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Президент ЮАР назвал Африку континентом надежды

Международная панорама
26 мая, 16:42 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

За минувшие десятилетия Африка освободилась от колониализма, начала развивать демократические институты, проводить свободные выборы и мирно передавать власть

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ПРЕТОРИЯ, 26 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Президент ЮАР Джейкоб Зума назвал Африку континентом надежды, которому предстоит справиться с серьезными вызовами, чтобы обеспечить достойную жизнь гражданам.

"Несмотря на серьезные вызовы, отмечен значительный прогресс, который делает наш континент территорией надежды", - заявил он на праздновании Дня Африки, который ежегодно отмечается в день создания Организации африканского единства в 1963 году. В 2002 году она стала называться Африканский союз (АС).

За минувшие десятилетия Африка освободилась от колониализма, начала развивать демократические институты, проводить свободные выборы и мирно передавать власть. АС решительным образом противодействует любым переворотам и намерен окончательно "заставить пушки замолчать" к 2020 году. Но в некоторых странах нарастает угроза терроризма и экстремизма.

Зума призвал развивать экономику, торговлю и интеграцию, чтобы улучшить жизнь людей. "Следует бороться с безработицей, неравенством, обеспечивать экономический рост, мир и безопасность", - сказал он.

В этих целях АС добивается создания континентальной зоны свободной торговли и развития инфраструктуры. "Нам нужны автомобильные и железные дороги, мосты, поезда и современная авиация. Африка не должна остаться за бортом четвертой индустриальной революции", - призвал Зума.

Решению экономических проблем континента мешают транснациональные корпорации, незаконно выводящие из Африки миллиарды долларов. "Африка лишается необходимых ресурсов для развития экономики, здравоохранения и образования, строительства инфраструктуры. Следует вместе с международным сообществом бороться с подобными финансовыми преступлениями против нашего континента", - заявил президент ЮАР.

В международном политическом плане Африка продолжит бороться за реформу ООН и предоставление ей места постоянного члена Совета безопасности. "Состав членов СБ ООН должен отражать тот факт, что Африка сегодня состоит из независимых стран, а не колоний. Мировая система управления должна стать более демократической", - призвал Зума.

"У нас есть четкое представление о будущем", - подчеркнул он.

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