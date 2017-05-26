Абэ считает, что военное присутствие США в АТР способствует региональной стабильности

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ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшейся в пятницу в Таормине встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американское военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) крайне важно для обеспечения его безопасности. Об этом сообщило японское Министерство иностранных дел.
"Лидеры двух стран в очередной раз подтвердили взаимодействие по проблеме Северной Кореи и договорились усилить давление (на Пхеньян). Кроме того, они подчеркнули, что для решения проблемы Северной Кореи необходимо сотрудничество со всеми странами. Премьер Абэ добавил, что военное присутствие США в этом регионе крайне важно для обеспечения безопасности", - говорится в заявлении МИД.
Японский премьер также дал высокую оценку действиям США в Южно-Китайском море, имея в виду прохождение американского ракетного эсминца Dewey недалеко от рифа Мисчиф архипелага Наньша (Спратли), на который претендует ряд стран АТР. По мнению лидеров США и Японии, в этом регионе необходимо соблюдать гарантии свободы судоходства.
"В ходе встречи премьер Абэ отметил, что для решения международных проблем важно участие России, а также заявил о непоколебимости G7 и необходимости обеспечения свободной торговли в мире. Президент Трамп выразил согласие со всеми этими заявлениями", - сообщило внешнеполитическое ведомство Японии
Лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с терроризмом в свете недавнего теракта в британском Манчестере.
Перед началом встречи Трамп заверил Абэ в том, что проблему ракетной и ядерной программ КНДР можно решить. Японский премьер отметил, что высоко оценивает недавние визиты Трампа в страны Ближнего Востока, а также его участие в саммите НАТО.