Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ считает, что военное присутствие США в АТР способствует региональной стабильности

Международная панорама
26 мая, 17:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Премьер-министр Японии и президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердили взаимодействие по проблеме КНДР и договорились усилить давление

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшейся в пятницу в Таормине встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американское военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) крайне важно для обеспечения его безопасности. Об этом сообщило японское Министерство иностранных дел.

"Лидеры двух стран в очередной раз подтвердили взаимодействие по проблеме Северной Кореи и договорились усилить давление (на Пхеньян). Кроме того, они подчеркнули, что для решения проблемы Северной Кореи необходимо сотрудничество со всеми странами. Премьер Абэ добавил, что военное присутствие США в этом регионе крайне важно для обеспечения безопасности", - говорится в заявлении МИД.

Японский премьер также дал высокую оценку действиям США в Южно-Китайском море, имея в виду прохождение американского ракетного эсминца Dewey недалеко от рифа Мисчиф архипелага Наньша (Спратли), на который претендует ряд стран АТР. По мнению лидеров США и Японии, в этом регионе необходимо соблюдать гарантии свободы судоходства.

"В ходе встречи премьер Абэ отметил, что для решения международных проблем важно участие России, а также заявил о непоколебимости G7 и необходимости обеспечения свободной торговли в мире. Президент Трамп выразил согласие со всеми этими заявлениями", - сообщило внешнеполитическое ведомство Японии

Лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с терроризмом в свете недавнего теракта в британском Манчестере.

Перед началом встречи Трамп заверил Абэ в том, что проблему ракетной и ядерной программ КНДР можно решить. Японский премьер отметил, что высоко оценивает недавние визиты Трампа в страны Ближнего Востока, а также его участие в саммите НАТО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"
5
Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Темы дня
Загрузка...
Реклама