Полиция в Канне задержала участниц акции купания в буркини

В июне Госдума рассмотрит законопроект об обращении с животнымиСоциальная ответственность 26 мая, 19:04
Урманов: планы Липницкой на олимпийский сезон во многом определят контрольные прокатыСпорт 26 мая, 19:01
Врач сборной России: риска неучастия Акинфеева в Кубке конфедераций нетСпорт 26 мая, 18:58
Плющенко: план Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановленияСпорт 26 мая, 18:45
Кто хочет стать бизнесменом: пошаговая инструкция для будущих предпринимателейЭкономика и бизнес 26 мая, 18:39
Путин уверен, что турнир по самбо на Кубок президента РФ станет ярким событиемСпорт 26 мая, 18:36
Пятый сезон "Карточного домика": что нас ждет в новой части саги про Фрэнка АндервудаКультура 26 мая, 18:30
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"Спорт 26 мая, 18:19
Испанский велогонщик Ланда выиграл 19-й этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 26 мая, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Полиция французского курортного города Канн запретила купаться группе женщин, одетых в мусульманские купальники буркини, скрывающие все тело, кроме лица и ладоней. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Коллективная акция женщин-мусульманок проводилась на одном из центральных пляжей города, расположенном напротив гостиницы "Мартинез", где в настоящее время проживают участники Каннского кинофестиваля. Полиция задержала женщин и доставила их в помещение комиссариата.
Все участницы этой мусульманской акции являются родственницами или знакомыми франко-алжирского бизнесмена и общественного деятеля Рашида Некказа. Он широко известен во Франции тем, что выплачивал штрафы, которые муниципальная полиция ряда городов накладывала на женщин, которые появлялись на пляжах в буркини, нарушая постановления местных властей.
Власти Канна и Ниццы в прошлом году приняли подобные запреты. В августе Конституционный совет Франции признал их не соответствующими основному закону страны.
Сегодня Некказ посетил задержанных женщин в комиссариате. Затем он пообщался с представителями СМИ, сообщив им, что ему "грозит теперь штраф в 7,5 тыс. евро и тюремное заключение сроком в шесть месяцев за проведение несанкционированной манифестации", но только в том случае, если он вновь попытается организовать в Канне купание женщин в буркини. Официально угроза со стороны администрации города обусловлена тем, что 24 мая власти Канна приняли постановление, согласно которому на неопределенный срок в черте средиземноморского побережья курорта запрещены какие-либо манифестации.