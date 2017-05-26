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Полиция в Канне задержала участниц акции купания в буркини

Международная панорама
26 мая, 18:42 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Коллективная акция женщин-мусульманок проводилась на одном из центральных пляжей города напротив гостиницы, где в настоящее время проживают участники Каннского кинофестиваля

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ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Полиция французского курортного города Канн запретила купаться группе женщин, одетых в мусульманские купальники буркини, скрывающие все тело, кроме лица и ладоней. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Коллективная акция женщин-мусульманок проводилась на одном из центральных пляжей города, расположенном напротив гостиницы "Мартинез", где в настоящее время проживают участники Каннского кинофестиваля. Полиция задержала женщин и доставила их в помещение комиссариата.

Все участницы этой мусульманской акции являются родственницами или знакомыми франко-алжирского бизнесмена и общественного деятеля Рашида Некказа. Он широко известен во Франции тем, что выплачивал штрафы, которые муниципальная полиция ряда городов накладывала на женщин, которые появлялись на пляжах в буркини, нарушая постановления местных властей.

Власти Канна и Ниццы в прошлом году приняли подобные запреты. В августе Конституционный совет Франции признал их не соответствующими основному закону страны.

Сегодня Некказ посетил задержанных женщин в комиссариате. Затем он пообщался с представителями СМИ, сообщив им, что ему "грозит теперь штраф в 7,5 тыс. евро и тюремное заключение сроком в шесть месяцев за проведение несанкционированной манифестации", но только в том случае, если он вновь попытается организовать в Канне купание женщин в буркини. Официально угроза со стороны администрации города обусловлена тем, что 24 мая власти Канна приняли постановление, согласно которому на неопределенный срок в черте средиземноморского побережья курорта запрещены какие-либо манифестации.

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