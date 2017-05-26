Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: Трамп признал, что утечки секретной информации недопустимы

Международная панорама
26 мая, 20:42 дата обновления: 26 мая, 20:55 UTC+3

Премьер-министр отметила, что поднимала вопрос утечек информации, которой обменивались полиция Великобритании с ФБР, в разговоре с Трампом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тереза Мэй и Дональд Трамп

Тереза Мэй и Дональд Трамп

© EPA/THIERRY CHARLIER/POOL

ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что утечки секретной информации недопустимы. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам рабочей сессии саммита G7, отвечая на вопрос по поводу утечек в американскую прессу секретной информации, связанной с терактом в Манчестере.

"Я подняла в разговоре с Дональдом Трампом вопрос утечек информации, которой (британская) полиция обменивалась с ФБР. Он ясно заявил о том, что это недопустимо", - сказала Мэй. "Столичная полиция, как я понимаю, получила заверения со стороны ФБР, и процесс обмена информацией был возобновлен", - подчеркнула британский премьер.

"Отношения между Великобританией и США являются особыми уже много лет и продолжают являться таковыми. Это наш самый заметный партнер в области обороны и безопасности", - добавила глава британского правительства.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее в Лондоне заявил, что Соединенные Штаты несут всю полноту ответственности за утечку в американскую прессу секретной информации, связанной с терактом в Манчестере.

Как информировали ранее британские СМИ, Соединенное Королевство в четверг приостановило обмен с США данными, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. Это произошло после того, как в американской газете The New York Times были опубликованы фотографии деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер- Арена". В результате этого теракта погибли 22 человека, 75 получили ранения.

Позднее в четверг Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США, получив новые гарантии от Вашингтона о неразглашении секретных материалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
2
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
CNN: Коми знал, что в расследовании по "делу Клинтон" имелась ложная улика
Темы дня
Загрузка...
Реклама