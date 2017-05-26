Мэй: Трамп признал, что утечки секретной информации недопустимы

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Мэй: Трамп признал, что утечки секретной информации недопустимыМеждународная панорама 26 мая, 20:42
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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что утечки секретной информации недопустимы. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам рабочей сессии саммита G7, отвечая на вопрос по поводу утечек в американскую прессу секретной информации, связанной с терактом в Манчестере.
"Я подняла в разговоре с Дональдом Трампом вопрос утечек информации, которой (британская) полиция обменивалась с ФБР. Он ясно заявил о том, что это недопустимо", - сказала Мэй. "Столичная полиция, как я понимаю, получила заверения со стороны ФБР, и процесс обмена информацией был возобновлен", - подчеркнула британский премьер.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее в Лондоне заявил, что Соединенные Штаты несут всю полноту ответственности за утечку в американскую прессу секретной информации, связанной с терактом в Манчестере.
Как информировали ранее британские СМИ, Соединенное Королевство в четверг приостановило обмен с США данными, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. Это произошло после того, как в американской газете The New York Times были опубликованы фотографии деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер- Арена". В результате этого теракта погибли 22 человека, 75 получили ранения.
Позднее в четверг Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США, получив новые гарантии от Вашингтона о неразглашении секретных материалов.