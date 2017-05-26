Коалиция оценивает результаты ударов в Сирии, которые могли привести к жертвам

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция оценивает результаты авиаударов в Сирии, которые могли, по данным правозащитников, привести к человеческим жертвам. Об этом ТАСС сообщил майор Джош Джакс, официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.
"Коалиционные силы нанесли удары 25 и 26 мая около города Маядин (на востоке Сирии). Мы все еще оцениваем результаты этих авиаударов", - отметил он.
Майор вновь подчеркнул, что коалиция "серьезно относится ко всем утверждениям о жертвах среди мирного населения" в результате авиаударов и регулярно публикует свои отчеты. "Коалиционные силы соблюдают нормы международного права, применяемые в период вооруженных конфликтов, и принимают все разумные меры предосторожности при планировании и проведении авиаударов с целью снижения риска причинения ущерба гражданскому населению", - заключил он.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщил, что более 100 мирных жителей, в том числе 42 ребенка, погибли в четверг в Маядине в результате авиаудара коалиции. Как отмечают правозащитники, все они были членами семей боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека", погибшие мирные жители жили в здании муниципалитета города Маядин, расположенного близ границы с Ираком и находящегося под контролем ИГ.