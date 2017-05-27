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WSJ: Белый дом может нанять команду юристов для проверки твитов Трампа

Международная панорама
27 мая, 1:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По данным издания, они будут следить за тем, чтобы американский лидер не навредил самому себе, размещая посты, не подкрепленные доказательствами и фактами

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Материал из 1 страницы
© Atef Safadi, EPA Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Белый дом изучает возможность нанять команду юристов, которые будут проверять и при необходимости корректировать записи президента США Дональда Трампа в его микроблоге в Twitter. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Как пояснил изданию один из советников главы государства, данная мера направлена на то, чтобы Трамп не тратил силы и энергию зря в Twitter. Юристы должны будут, в частности, следить за тем, чтобы президент не вредил самому себе, размещая посты, не подкрепленные доказательствами и фактами, отмечает издание.

Она подтвердила достоверность публикации вашингтонского интернет-портала Axios, который сообщил, что Белый дом формирует объединенный штаб для того, чтобы дать отпор непрекращающимся нападкам на президента. Курирует эту работу зять и старший советник президента Джаред Кушнер, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и политический советник администрации Стив Бэннон.

Самого Трампа можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунт, созданный в марте 2009 года, подписаны 27,3 млн человек, в нем опубликовано более 34,7 тыс. записей. Трамп неоднократно заявлял, что эта платформа позволяет ему общаться с американцами без посредников в лице бюрократов и ведущих СМИ.

Республиканец после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на личной странице в этом сервисе.

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