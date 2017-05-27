СМИ: в Ливане обезвредили группу террористов, готовивших взрывы в церквях

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БЕЙРУТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ливанская армия провела в пятницу операцию против банды террористов, связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в местечке Наби-Осман рядом с сирийской границей. Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", военные попытались схватить ее главаря Биляля Бурейди, однако тот в момент задержания подорвал себя. В результате шесть солдат получили ранения.
По информации телеканала, террористы готовили вылазки в христианских церквях в городе Рас-Баальбек на севере долины Бекаа, на их базе были обнаружены запасы взрывчатки.
В среду два взрыва прогремели рядом с оградой одной из церквей в Рас-Баальбеке. Никто из местных жителей не пострадал.
22 апреля ливанский спецназ провел операцию против банды террористов, действующей в горной местности Вади-эль- Хосн в окрестностях пограничного города Эрсаль. Военным удалось задержать одного из эмиров ИГ по имени Хасан аль-Маллис. В ходе перестрелки были убиты несколько боевиков, взяты в плен 10 человек. Ливанские военнослужащие не понесли потерь.
В руках ИГ до сих пор находятся в качестве заложников девять ливанских солдат, которые были захвачены во время нападения террористов на город Эрсаль в августе 2014 года.