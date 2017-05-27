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WP: комитет по разведке Сената запросил всю документацию избирательного штаба Трампа

Международная панорама
27 мая, 3:02 дата обновления: 27 мая, 3:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Соответствующий запрос был сделан в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов 2016 года

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ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США запросил в рамках своего расследования приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов всю документацию штаба Дональда Трампа. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По ее свидетельству, речь идет о "всех документах, посланиях, отправленных по электронной почте, и данных о телефонных звонках" за полный период функционирования избирательной кампании Трампа. Избирательный штаб республиканца начал работу в июне 2015 года, а президентские выборы, на которых Трамп одержал победу над соперником-демократом Хиллари Клинтон, состоялись в ноябре прошлого года.

Запрос был отправлен на прошлой неделе. Подписали его председатель спецкомитета республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) и его фактический заместитель - демократ Марк Уорнер (от Вирджинии). Предпринятые ими действия означают, что разбирательство сенатского спецкомитета по разведке впервые затронуло непосредственно избирательный штаб Трампа. До этого спецкомитет контактировал в рамках расследования только с отдельными представителями избирательной кампании Трампа.

Аналогичное разбирательство ведет и спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса. Кроме того, такими же действиями занимается Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Для координации этого расследования Министерство юстиции США назначило на днях спецпрокурора Роберта Мюллера, который в 2001-2013 годах был директором ФБР. Мюллер, должность которого официально называется спецсоветник, уполномочен в том числе выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.

Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала утверждения о том, что пыталась повлиять на ход выборов в США в минувшем году.

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