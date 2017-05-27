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СМИ: ЦК Компартии Китая назначил мэра Пекина Цай Ци главой горкома столицы

Международная панорама
27 мая, 8:58 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

С октября 2016 года 61-летний Цай Ци занимал должности вице-мэра и исполняющего обязанности градоначальника вместо ушедшего в отставку Ван Аньшаня

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ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Центральный комитет Коммунистической партии Китая назначил мэра Пекина Цай Ци секретарем горкома китайской столицы. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

61-летний Цай Ци с октября 2016 года занимал должности вице-мэра и исполняющего обязанности градоначальника вместо ушедшего в отставку Ван Аньшаня. Официально Цай Ци возглавил муниципальную власть столицы в январе этого года.

Карьера Цай Ци, доктора экономических наук, проходила в Восточном Китае, где он был мэром города Саньмин провинции Фуцзянь, а затем занимал должности градоначальников Цюйчжоу и Ханчжоу (провинция Чжэцзян). После этого в 2013-2014 годах Цай Ци занимал должность вице-губернатора провинции Чжэцзян, которая считается одним из самых зажиточных китайских регионов.

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