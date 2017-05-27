МИД КНДР подверг критике страны, поддерживающие США в Совете Безопасности ООН

ПХЕНЬЯН, 27 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян подверг критике ряд стран, которые не являются союзниками Соединенных Штатов, но поддерживают американскую политику в Совете Безопасности ООН. С соответствующим заявлением, опубликованном в газете "Нодон синмун", выступил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Гук.

На его взгляд, США "стремятся создать критическую для Пхеньяна обстановку для осуществления своих корыстных замыслов". В этих условиях, отметил дипломат, ряд стран, которые "не относятся к союзникам Вашингтона, поддерживают проамериканскую политику, осуждая КНДР за испытания баллистических ракет, нарушающие соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

Указанные страны, полагают в Пхеньяне, по всей видимости "не сознают, что ооновские резолюции по сути являются продуктом, не имеющим законных оснований, продуктом двойных стандартов". "Такие государства продолжают плясать под дудку США вместо того, чтобы выступать с позиций международной справедливости", - считает замминистра.

Пак Мён Гук напомнил, что КНДР неоднократно обращалась в Секретариат ООН с просьбой об организации международного юридического форума для обсуждения правомочности резолюций Совбеза, запрещающих стране разрабатывать ядерное оружие и предусматривающих жесткие санкции за запуски ракет. Однако, отметил он, "ответ до сих пор не получен". В таких условиях, подчеркивается в заявлении, КНДР "будет по- прежнему укреплять свой ядерный потенциал сдерживания для противодействия агрессивной политике США".

Резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне "враждебной политики" Вашингтона.

Ранее в этом месяце КНДР обратилась к государствам - членам ООН с призывом не осуществлять введенные против нее санкции СБ, пока их правомочность не будет рассмотрена на международном юридическом форуме. При этом выполнение странами решений Совбеза, предупредила северокорейская сторона, "будет воспринято как причастность к незаконному поведению, противоречащему международным нормам".